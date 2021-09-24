Главная » Новости



16:24, 24 сентября 2021 года Ливенцу-рецидивисту грозит до 6 лет тюрьмы за кражу золота 40-летнего мужчину подозревают в краже украшений на сумму в 80 тысяч рублей.





В Ливнах полицейские подозревают 40-летнего ранее судимого местного жителя в краже золотых украшений. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. Следствие считает, что мужчина попал в дом потерпевшей через разбитое им окно. Добычей стали крестик, цепочка и четыре кольца. Женщина оценила пропажу в 80 тысяч рублей.



В содеянном ливенец признался. Часть украшений он успел продать, оставшиеся вещи изъяты. На время расследования он отпущен под подписку о невыезде, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков



