В Некрасовке может появиться мемориал расстрелянным пациентам психиатрической больницы

Екатерина Асрян, студентка ОГУ им. И. С. Тургенева: «Памятник с высоты повторяет фигуру взлетающего журавля. Территория составлена из широких ступеней, на которых лежат кружка, рубаха, лапти. Ведь пациенты готовились ни к смерти, а к новой жизни в Белоруссии. Каждый брал с собой самое необходимое для нового места проживания. Проходя по этим ступеням, мы можем представить, как пленных подгоняли, а они роняли свои вещи. Крыло выходит на овраг, но подходя к нему, посетители увидят не смерть, а окажутся на стеклянной поверхности, где на дне цитата «Важно помнить то, что хочется забыть». Фигура журавля выстроена из кирпичной стены, где 72 белых кирпича обозначают количество расстрелянных».