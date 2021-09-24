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17:06, 24 сентября 2021 года В Некрасовке может появиться мемориал расстрелянным пациентам психиатрической больницы Проект был предложен студенткой ОГУ им. Тургенева Екатериной Асрян.





Студенты ОГУ им. Тургенева Екатерина Асрян и Ольга Кузнецова сегодня защищали свои проекты по увековечению памяти жертв геноцида. Девушки участвуют в архитектурном конкурсе «Без срока давности. Минута молчания».



Екатерина Асрян представила жюри проект мемориала в деревне Некрасовка, посвящённый расстрелянным оккупантами пациентам областной психиатрической больницы.



Екатерина Асрян, студентка ОГУ им. И. С. Тургенева: «Памятник с высоты повторяет фигуру взлетающего журавля. Территория составлена из широких ступеней, на которых лежат кружка, рубаха, лапти. Ведь пациенты готовились ни к смерти, а к новой жизни в Белоруссии. Каждый брал с собой самое необходимое для нового места проживания. Проходя по этим ступеням, мы можем представить, как пленных подгоняли, а они роняли свои вещи. Крыло выходит на овраг, но подходя к нему, посетители увидят не смерть, а окажутся на стеклянной поверхности, где на дне цитата «Важно помнить то, что хочется забыть». Фигура журавля выстроена из кирпичной стены, где 72 белых кирпича обозначают количество расстрелянных».

Ольга Кузнецова защищала проект мемориала жертвам фашизма, погибшим в годы временной оккупации г. Орла 1941-1943 годах.



После очной защиты лучшим авторам будет оказана поддержка в реализации концепт-проектов в регионах.





Артём Ежаков



