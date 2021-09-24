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17:31, 24 сентября 2021 года 17-летний орловец ответит в суде по обвинению в краже у бабушки и дедушки Парень может встретить совершеннолетие за решеткой. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.





Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Орла, обвиняемого в краже с банковского счёта. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.



Следствие считает, что юноша перевёл со счетов своих бабушки и дедушки 25,5 тысяч рублей. Пароль от мобильного приложения он подслушал. Средства парню понадобились на развлечения, – сообщили в областном СУ СК.





Артём Ежаков



