17-летний орловец ответит в суде по обвинению в краже у бабушки и дедушки

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17:31, 24 сентября 2021 года
17-летний орловец ответит в суде по обвинению в краже у бабушки и дедушкиПарень может встретить совершеннолетие за решеткой. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Следственные органы передали в суд уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Орла, обвиняемого в краже с банковского счёта. Ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Следствие считает, что юноша перевёл со счетов своих бабушки и дедушки 25,5 тысяч рублей. Пароль от мобильного приложения он подслушал. Средства парню понадобились на развлечения, – сообщили в областном СУ СК.
Артём Ежаков