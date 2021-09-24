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17:33, 24 сентября 2021 года

В Пришвинке состоялась презентация книги стихов орловского поэта Андрея Фролова

Все юные читатели библиотеки получили прекрасный подарок -встречу с автором и иллюстратором, вместе почитали и спели. Взрослые вспомнили своё детство, а ребята поделились историями из своего.


 Книжку с веселым названием «Мы играли в догонялки» Андрей Фролов написал по своим детским воспоминаниям и современным наблюдениям. Для детей автор сочинял давно, но никак не мог решиться на отдельное издание стихов.

Андрей Фролов поэт, прозаик: «Все они уже практически звучали в детских библиотеках, даже песни есть. Но что меня останавливало? Я очень долго искал художника».

И вот когда встреча с художником состоялась, тогда и, к слову, очень быстро, появилась на свет эта книга.

Иллюстрации к ней выполнила преподаватель изобразительного искусства, дизайнер Юлия Шуфтайкина. У неё даже появился любимый герой.

Юлия Шуфтайкина, иллюстратор книги: «В книжке присутствует один персонаж, он почти на каждой странице. Рыжий. Он везде выглядывает, подсматривает, кричит. Он - везде».

Презентация книги Андрея Фролова состоялась в детской библиотеке имени Пришвина. На встречу пришли ученики Юлии Шуфтайкиной. Многие детские стихи Андрея Фролова зазвучали песенками. Музыку для них пишет знаменитый орловский композитор Ирина Хрисаниди. И ребята уже хорошо их знают и с удовольствием исполняют. Новая книжка - отличный подарок всем юным читателям, которые любят поэзию и музыку. Особенно весёлую и смешную.

Татьяна Шестопалова, заведующая отделом обслуживания дошкольников детской библиотеки им. М.М.Пришвина: «Стихи такие душевные! Каждый может в этих стихах найти себя - и дети, и мы, взрослые, потому что мы тоже когда-то были детьми».

Всем было очень интересно и полистать новое издание, и пообщаться с автором и художником, узнать, что в их детстве было интересным и необычным, и с удовольствием вслух прочесть весёлые строчки, от которых поднимается настроение.


Эва Стасюлевич
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