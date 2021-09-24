Работники машиностроительной отрасли Орловской области получили награды

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18:27, 24 сентября 2021 года
Работники машиностроительной отрасли Орловской области получили наградыДень машиностроителя отмечается в России 26 сентября.
Сегодня в областной администрации поздравили работников машиностроительной отрасли региона.
Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, достижения машиностроителей традиционно являются предметом особой гордости Орловщины, а машиностроение остаётся одной из базовых отраслей региональной промышленности.
Глава региона поблагодарил работников машиностроительной отрасли за профессионализм, пожелав им новых достижений. К поздравлениям также присоединились председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Отличившиеся работники отрасли получили грамоты и благодарности, сообщает информационный портал Орловской области.
Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Орловское Информбюро