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Главная » Новости

18:27, 24 сентября 2021 года

Работники машиностроительной отрасли Орловской области получили награды

День машиностроителя отмечается в России 26 сентября.


Сегодня в областной администрации поздравили работников машиностроительной отрасли региона.

Как отметил губернатор Орловской области Андрей Клычков, достижения машиностроителей традиционно являются предметом особой гордости Орловщины, а машиностроение остаётся одной из базовых отраслей региональной промышленности.

Глава региона поблагодарил работников машиностроительной отрасли за профессионализм, пожелав им новых достижений. К поздравлениям также присоединились председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский и депутат Госдумы Ольга Пилипенко. Отличившиеся работники отрасли получили грамоты и благодарности, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области




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