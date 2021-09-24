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18:44, 24 сентября 2021 года

В Орле появится первая блогерская студия

Её презентация состоится сегодня 24 сентября. Целью проекта является поиск молодых талантов для создания всероссийской блогерской площадки. Блогерская студия открывается в рамках региональной сети Insight People.


Студия станет первым в городе блогерским пространством, где будет проходить обучение орловских блогеров культуре речи, актерскому мастерству и всем секретам эффективного SMM. Доступ к обучению Резиденты Insight People получают бесплатный.

«Талантливые люди есть повсюду, и их творчество достойно того, чтобы им восхищались тысячи людей, поэтому команда резидентов Insight People ездит по всем городам России, открывая для местных блогеров студии с профессиональным оборудованием. Мы создаём комфортные условия для развития творчества в 85 регионах России. В наших силах реализовывать любые проекты, уровень которых не будет уступать топовым шоу, как на ТВ, так и в социальных сетях», - сказала Алина Зиннатуллина, генеральный директор компании Insight People.

Общий охват аудитории орловских блогеров на 2021 год составил порядка 9 млн пользователей. Insight People верит, что орловским блогерам под силу добиться ещё большего успеха, увеличив этот показателей кратно, если дать инфлюсенсерам возможность заниматься своим любимым делом на более серьезном и профессиональном уровне.

Как сказала Алина Зиннатуллина, большинство блогеров сталкиваются с огромным количеством трудностей, начиная от нехватки ресурсов для реализации интересных идей и заканчивая банальным отсутствием качественного оборудования.

В региональной творческой студии продюсерского центра Insight Рeople блогеры смогут создавать свой контент, обсуждать идеи с единомышленниками и обучаться у экспертов всероссийского масштаба. Более того, Insight People уже имеет план развития блогерской площадки в городе, который включает в себя участие орловских резидентов в различных региональных мероприятиях.

Подобные студии уже работают в других городах страны – на текущий момент открыто 20 студий.

фото региональной сети Insight People.



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