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21:20, 24 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В суде рассматривают дело чиновников из Тросны, купивших для сирот непригодное жильё.



- Пандемия диктует правила. Хирургический корпус больницы им. Семашко вновь отдали под ковидный госпиталь.



- Снят гриф секретности с документов, хранящихся в архиве орловского управления ФСБ. В них свидетельства о первых месяцах оккупации Орла, о жизни за линией фронта и сопротивлении.



- Грамоты от губернатора - сегодня машиностроителей поздравили с наступающим профессиональным праздником.



- Помощь ветеранам и поддержка семей особенными детьми: сегодня волонтёры железнодорожного штаба подвели итоги работы.



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