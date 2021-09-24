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21:20, 24 сентября 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В суде рассматривают дело чиновников из Тросны, купивших для сирот непригодное жильё.
- Пандемия диктует правила. Хирургический корпус больницы им. Семашко вновь отдали под ковидный госпиталь.
- Снят гриф секретности с документов, хранящихся в архиве орловского управления ФСБ. В них свидетельства о первых месяцах оккупации Орла, о жизни за линией фронта и сопротивлении.
- Грамоты от губернатора - сегодня машиностроителей поздравили с наступающим профессиональным праздником.
- Помощь ветеранам и поддержка семей особенными детьми: сегодня волонтёры железнодорожного штаба подвели итоги работы.
Вести-Орёл