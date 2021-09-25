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7:15, 25 сентября 2021 года 25 сентября мобильная вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла Места и время работы прививочных пунктов опубликовала городская администрация.





В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 25 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 9:00 до 16:00); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 9:00 до 16:00).



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



