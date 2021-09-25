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8:16, 25 сентября 2021 года Орловчанка поборется за звание лучшего школьного директора страны Юлия Алферова, возглавляющая гимназию № 34, вышла в финал одноименного конкурса.





Руководитель гимназии № 34 города Орла Юлия Алферова стала одной из 30 финалистов Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России». 5 октября в Подмосковье начнется заключительная часть соревнований, где участники проявят лучшие управленческие и личностные качества. Главного школьного директора страны объявят 10 октября на торжественной церемонии в Кремле, – сообщает сайт областного правительства.



фото сайта областного правительства





Артём Ежаков



