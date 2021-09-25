суббота 25.09.2021 10:28:26 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

9:19, 25 сентября 2021 года

Треть орловских студентов вакцинировались от коронавируса

Также в регионе продолжается прививочная компания среди педагогов.


В Орловской области от COVID-19 вакцинировались 35,2% студентов высших учебных заведений и 23,6% учащихся организаций среднего профессионального образования. Об этом заявила на заседании регионального оперативного штаба глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Параллельно на Орловщине продолжается прививочная кампания среди педагогов. В среднем в районах уже вакцинировано 68,9% преподавателей.

Что касается текущей детской заболеваемости, то COVID-19 сейчас диагностирован у 52 школьников и 41 учителя. 9 059 учеников и 229 педагогов болеют ОРВИ.

В кромском и орловском детских садах на карантин по коронавирусу закрыто по одной группе. В 10 школах региона COVID-19 временно отправил по домам 18 классов. Из-за ОРВИ на карантине сидят 27 классов в 5 школах, – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.