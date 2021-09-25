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9:19, 25 сентября 2021 года Треть орловских студентов вакцинировались от коронавируса Также в регионе продолжается прививочная компания среди педагогов.





В Орловской области от COVID-19 вакцинировались 35,2% студентов высших учебных заведений и 23,6% учащихся организаций среднего профессионального образования. Об этом заявила на заседании регионального оперативного штаба глава областного департамента образования Татьяна Крымова. Параллельно на Орловщине продолжается прививочная кампания среди педагогов. В среднем в районах уже вакцинировано 68,9% преподавателей.



Что касается текущей детской заболеваемости, то COVID-19 сейчас диагностирован у 52 школьников и 41 учителя. 9 059 учеников и 229 педагогов болеют ОРВИ.



В кромском и орловском детских садах на карантин по коронавирусу закрыто по одной группе. В 10 школах региона COVID-19 временно отправил по домам 18 классов. Из-за ОРВИ на карантине сидят 27 классов в 5 школах, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



