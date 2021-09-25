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10:20, 25 сентября 2021 года Орловчанка поборется за звание лучшего воспитателя страны Наш регион на конкурсе представит Ирина Крючкова из мценского детского сада № 14.





Воспитательница детского сада № 14 города Мценска Ирина Крючкова представит Орловщину в финале конкурса «Воспитатель года – 2021». Он состоится 5 октября в Сочи. Имя лучшей станет известно на торжественной церемонии закрытия конкурса 8 октября.



фото из соцсетей





Артём Ежаков



