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11:24, 25 сентября 2021 года Африканская чума свиней на Орловщине внесла коррективы в охотничьи планы Добыча зверей запрещена в четырёх районах. Также введены некоторые ограничения.





В Орловской области указом губернатора введён запрет добычи зверей на территориях Болховского, Мценского, Знаменского и Орловского районов. Исключением может являться контроль популяции. Также запрещена любительская и спортивная охота на дикого кабана, опять же за исключением эпизодов для контроля численности животных.



С полным списком территорий, попадающих под запрет, можно ознакомиться в Указе Губернатора Орловской области № 479 от 23.09.2021 «О введении ограничений охоты»



Ограничения вводятся из-за карантина по африканской чуме свиней.





Артём Ежаков



