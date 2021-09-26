Главная » Новости



6:26, 26 сентября 2021 года 26 сентября мобильная вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном районе Орла Место и время работы прививочного пункта опубликовала городская администрация.





В Железнодорожном районе Орла сегодня, 26 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресу: ул. Московская, д. 67 («Европа», с 9:00 до 16:00).



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



