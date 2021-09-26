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9:27, 26 сентября 2021 года

Сегодня – День машиностроителя

Лучшие работники машиностроительной отрасли Орловской области получили награды.


В минувшую пятницу, 24 сентября, в администрации Орловской области чествовали орловских машиностроителей. Глава региона Андрей Клычков отметил, что достижения машиностроителей традиционно являются предметом особой гордости Орловщины, а машиностроение остается одной из базовых отраслей региональной промышленности.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Машиностроители демонстрируют высокие производственные достижения. На 10% превышены аналогичные показатели предыдущего года по отгрузке продукции. Общая сумма отгрузки составила более 20 млрд рублей. Машиностроение занимает ведущие позиции по объемам производства высокотехнологичного сектора. Более половины из числа предприятий промышленности, известных своими технологическими новациями, относятся именно к машиностроению».

Наиболее крупные инвестиционные проекты, имеющие важное значение для экономики региона, в 2021 году реализуются предприятиями «Ливгидромаш», «Протон-Электротекс», «Протон», «Кабельный завод «Эксперт-кабель», «Фригогласс Евразия».

В преддверии Дня машиностроителя лучшие работники отрасли получили награды, сообщает информационный портал Орловской области.


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