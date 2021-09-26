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9:28, 26 сентября 2021 года

Орловские полицейские подвели итоги акции «Помоги пойти учиться»

Помимо благотворительности, правоохранители занимались консультативной помощью и профилактическими мероприятиями.


В Орловской области полицейскими подведены итоги акции «Помоги пойти учиться», направленной на содействие детям и семьям в трудной жизненной ситуации, а также обеспечение занятости учёбой и предупреждение антиобщественных действий подростками.

Помимо благотворительности, правоохранители занимались консультативной помощью и профилактическими мероприятиями. Так, было выявлено 8 подростков, не посещающих школу по вине родителей. Дети уже вернулись на уроки.
Также посещены все 520 детей из неблагополучных семей, взятых на карандаш комиссией по делам несовершеннолетних. Ещё правоохранители посетили 528 малообеспеченных и многодетных семей.

Выявлено 118 семей социального риска, им проведены консультации по получению пособий. За плохое соблюдение родительских обязанностей административная ответственность настигла 97 человек. В органы системы профилактики направлено 49 информаций об устранении причин и условий, препятствующих обучению несовершеннолетних.

Проверено свыше 120 мест массового отдыха молодёжи, железнодорожные вокзалы и автостанции. В ОВД доставлено 7 юных правонарушителей, из один них помещён в ЦВСНП УМВД.

Кроме этого, была организована просветительская работа в различных образовательных организациях. Совместно с общественностью в молодёжных и родительских аудиториях прочитано порядка 320 лекций на правовую тематику, – сообщили в областном УМВД.


Артём Ежаков
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