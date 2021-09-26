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10:30, 26 сентября 2021 года
На Орловщине назвали восьмерых победителей областного этапа конкурса «Студент года – 2021»Теперь им предстоит пройти заочную часть соревнований.
В Орловской области подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2021». Победителями в восьми номинациях стали:
• «Профессионал года» – Александр Лансберг, ОГАУ;
• «Спортсмен года» – Максим Бойко, ОГУ;
• «Творческая личность года» – Алиса Жутаева, ОГУ;
• «Общественник года» – Ярослава Дашкевич, ОГУ;
• «Староста года» – Ангелина Ефремова, ОГУ;
• «Добровольческое объединение года» – Ресурсный центр добровольчества, ОГУ;
• «Патриотическое объединение года» – Поисковый Отряд «Ермолов», ОГУ;
• «Студенческое медиа года» – Медиаслужба ОГУ.
Теперь им предстоит пройти заочный этап конкурса, а затем – финал. Последний состоится в ноябре в Томске, – сообщает сайт областного правительства.
Фото http://oreluniver.ru
Артём Ежаков