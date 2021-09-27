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8:32, 27 сентября 2021 года Орловщине зазвучат сирены 6 октября в области пройдёт проверка системы оповещения.





В среду, 6 октября, в Орловской области пройдет проверка системы экстренного оповещения, – сообщили в мэрии. В Орле сирены могут звучать с 10:30 до 12:00. В городской администрации призывают сохранять спокойствие.



фото сайта мерии





Артём Ежаков



