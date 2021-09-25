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12:25, 25 сентября 2021 года СК проверит дмитровских чиновников из-за отца-одиночки Возбуждено уголовное дело по статье «халатность».





Орловский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после информации об отце-одиночке, который самостоятельно растит и выхаживает больную дочь, не получая сторонней помощи от дмитровских властей и медицинских работников. По словам Игоря Лапшина, нужные лечебные манипуляции он проводит самостоятельно и ежедневно, – сообщает сайт областного СУ СК.



В ходе проверки следствие изучит действия должностных лиц районной администрации и местной ЦРБ. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Ход дела контролируется руководством следственного управления.





Артём Ежаков



