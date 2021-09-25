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13:55, 25 сентября 2021 года Учительница ливенской гимназии поборется за звание «Учитель года» Орловскую область на конкурсе представит преподавательница английского языка Евгения Кобылкина.





Учительница гимназии города Ливны Евгения Кобылкина стала финалисткой Всероссийского конкурса «Учитель года». Ее соперниками станут 84 педагога из разных регионов страны. 29 сентября назовут 15 лауреатов, которые продолжат соревнование. 3 октября станет известна пятерка призеров. Спустя неделю в Кремле состоится торжественная церемония награждения. Победителю вручат Большого Хрустального пеликана и предложат должность советника Министра Просвещения на общественных началах.



В конкурсных заданиях учителя должны будут проявить лучшие личные и профессиональные качества, – сообщает сайт областного правительства.



На прошлом конкурсе Орловщину представлял нынешний директор орловского Лицея №1 Антон Гомозов. Он смог войти в число лауреатов соревнования.



Фото с сайта правительства Орловской области









Артём Ежаков



