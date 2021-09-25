Главная » Новости



13:20, 25 сентября 2021 года Впервые за долгое время на Орловщине не зафиксирована суточная смертность от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлен 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 45 458).



Накануне выписано 147 орловцев (всего – 42 651). От последствий болезни скончалось 1 006 жителей региона (летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано).



Суточная заболеваемость в России – 22 041 (всего – 7 398 415), число выздоровевших – 16 325 (всего – 6 590 933). Общее число летальных исходов – 203 095 (+822 случая за сутки).





Артём Ежаков



