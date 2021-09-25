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13:20, 25 сентября 2021 года

Впервые за долгое время на Орловщине не зафиксирована суточная смертность от COVID-19

В стране обнародовали данные о распространении болезни.


По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлен 121 случай заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 45 458).

Накануне выписано 147 орловцев (всего – 42 651). От последствий болезни скончалось 1 006 жителей региона (летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано).

Суточная заболеваемость в России – 22 041 (всего – 7 398 415), число выздоровевших – 16 325 (всего – 6 590 933). Общее число летальных исходов – 203 095 (+822 случая за сутки).


Артём Ежаков
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