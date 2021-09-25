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14:40, 25 сентября 2021 года Орловцу грозит до 10 лет тюрьмы за хранение крупного объема «синтетики» У 44-летнего мужчины изъяли около 2,5 граммов наркотика.





В Советском районе Орла благодаря оперативной информации наркополицейскими задержан местный житель. В машине мужчины полицейские нашли четыре пакетика с «синтетикой». Вес запрещенного вещества составил 2,48 грамма. Это считается крупным размером. Как пояснил правоохранителям сам задержанный, «синтетику» он купил для собственного употребления.



44-летний фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется предварительное расследование, – сообщает областное УМВД. Мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы.



Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



