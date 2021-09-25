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16:30, 25 сентября 2021 года В Орле экс-пристав наказан крупным штрафом за хищение средств должника Мужчину признали виновным в мошенничестве, подлоге и злоупотреблении.





Заводской районный суд Орла признал виновным бывшего судебного пристава и приговорил его к штрафу в полмиллиона рублей. Мужчина обвинялся в мошенничестве, подлоге и злоупотреблении полномочиям.



Установлено, что летом прошлого года осужденный похитил 141 тысячу рублей с депозитного счета организации. Деньги туда перевел должник, чье исполнительское производство находилось на руках экс-пристава. Он заполнил документы ложной информацией и перевел деньги не взыскателю, а на собственный банковский счет.



Мужчина признал вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Это, а также отсутствие криминального прошлого, помогло осужденному отделаться штрафом.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





Артём Ежаков



