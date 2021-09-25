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14:32, 25 сентября 2021 года

Юрий Семин покинул ФК «Ростов»

Почетный гражданин Орла и руководство клуба расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.


Почетный гражданин Орла и заслуженный тренер РСФСР Юрий Семин покинул место главного тренера ФК «Ростов» спустя почти два месяца после назначения на должность. Об отставке по обоюдному согласию сторон сообщает сайт футбольного клуба. Семин возглавил команду 4 августа.

По итогам восьми туров РПЛ 2021/2022 ФК «Ростов» идет на 14 строчке, лишь по дополнительным показателям находясь выше зоны вылета. Из Кубка России команда вылетела, проиграв «Чайке».

Юрий Семин – один из самых титулованных тренеров в истории российского футбола. Со столичным «Локомотивом» он трижды выигрывал Чемпионат России, шесть раз поднимал над головой Кубок страны.

Завершать карьеру специалист не планирует.

«Будущее? Моя тренерская карьера на этом не заканчивается, ни в коем случае. Еще повоюем», – цитирует Семина Sport24.


Артём Ежаков
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