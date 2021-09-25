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17:30, 25 сентября 2021 года

Главврач мценской больницы проиграл суд обратившейся к президенту орловчанке

Истец защищал честь и достоинство и просил взыскать с женщины полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.


Мценский районный суд отказал главному врачу местной ЦРБ в удовлетворении иска о защите чести и достоинства. Поводом к разбирательству стало обращение дочери одного из пациентов медицинского учреждения. Женщина отправила жалобы в приемные губернатора и президента.

По мнению истца, в обращениях ответчица указала недостоверные сведения, выразившиеся в том, что он «развалил» мценское здравоохранение, запретил госпитализацию, не организовал работу гинекологического корпуса, уволил старых и не нанимал новых сотрудников, не закупил нужные лекарства и оборудование, открыл мало «ковидных» коек. Также женщина ссылалась на слова фельдшера о том, что главврач выдал распоряжение о госпитализации его родственников и знакомых. Все это задело честь и достоинство истца. Также он считал, что обращение ответчицы было направлено на обвинение в уголовных преступлениях.

В суде женщина подчеркнула, что лишь просила помощи в сфере организации здравоохранения в конкретной больнице и воспользовалась правами на обращение в компетентные органы, а изложенные обстоятельства касались не человеческих качеств доктора, а были связаны с ним как руководителем медучреждения. Оскорблений жалоба не содержала.

Суд согласился с ответчицей. Иск главного врача и просьба о возмещении морального вреда в размере полумиллиона рублей были отклонены. Апелляцию он проиграл.


Артём Ежаков
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