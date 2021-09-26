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12:06, 26 сентября 2021 года В Орловской области - 122 новых случая заболевания коронавирусом Два человека скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 26 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 122 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего – 45 580.



Накануне после перенесённой болезни выписано 152 орловца (всего – 42 803).



Всего с начала пандемии от последствий болезни скончалось 1 008 жителей региона, за минувшие сутки – два человека.





Орловское Информбюро



