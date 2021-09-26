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12:08, 26 сентября 2021 года Под Орлом спасатели МЧС учились тушить храмы Пожарно-тактическое занятие по тушению пожара прошло в Спасо-Преображенском храме, находящемся на территории государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».





Личный состав 12 пожарно-спасательной части провел учения в Спасо-Преображенском храме, расположенном на территории музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».



По легенде, пожар возник в результате короткого замыкания, огонь интенсивно распространился на большую площадь. Учения прошли успешно.



Такие занятия позволяют специалистам пожаротушения, изучить объект на практике, проверить слаженность действий при эвакуации людей и материальных ценностей и тушении возгорания.



Проведение профилактической работы в музейном комплексе проводится регулярно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области





Орловское Информбюро



