Под Орлом спасатели МЧС учились тушить храмы

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12:08, 26 сентября 2021 года
Под Орлом спасатели МЧС учились тушить храмыПожарно-тактическое занятие по тушению пожара прошло в Спасо-Преображенском храме, находящемся на территории государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
Личный состав 12 пожарно-спасательной части провел учения в Спасо-Преображенском храме, расположенном на территории музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».
По легенде, пожар возник в результате короткого замыкания, огонь интенсивно распространился на большую площадь. Учения прошли успешно.
Такие занятия позволяют специалистам пожаротушения, изучить объект на практике, проверить слаженность действий при эвакуации людей и материальных ценностей и тушении возгорания.
Проведение профилактической работы в музейном комплексе проводится регулярно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
Орловское Информбюро