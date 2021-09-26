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12:46, 26 сентября 2021 года В Орле без теплоснабжения остаются 37 многоквартирных домов Отчёт о ходе отопительного сезона опубликован на сайте администрации города Орла.





По информации управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, по состоянию на 17:00 25 сентября, в областном центре без теплоснабжения остаются 37 многоквартирных домов.



Администрация Орла публикует актуальный перечень домов, где в настоящий момент не осуществляется теплоснабжение, а также сроки поставки теплоносителя.



Если адреса, по которому вы проживаете, не оказалось в этом списке, но жилые помещения до сих пор не отапливаются, – обращайтесь в свою управляющую компанию.



Также о проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Орла по телефону (4862) 43-22-12 и в ЕДДС по районам:



Советский район (4862) 43-04-33;



Заводской район (4862) 73-54-80;



Железнодорожный район (4862) 54-45-75;



Северный район (4862) 33-16-20.



Кроме того, на приём обращений граждан работают аккаунты администрации Орла в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Одноклассники». Также можно обратиться к мэру Орла Юрию Парахину в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».





Орловское Информбюро



