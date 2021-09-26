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12:46, 26 сентября 2021 года

В Орле без теплоснабжения остаются 37 многоквартирных домов

Отчёт о ходе отопительного сезона опубликован на сайте администрации города Орла.


По информации управления городского хозяйства и транспорта администрации Орла, по состоянию на 17:00 25 сентября, в областном центре без теплоснабжения остаются 37 многоквартирных домов.

Администрация Орла публикует актуальный перечень домов, где в настоящий момент не осуществляется теплоснабжение, а также сроки поставки теплоносителя.

Если адреса, по которому вы проживаете, не оказалось в этом списке, но жилые помещения до сих пор не отапливаются, – обращайтесь в свою управляющую компанию.

Также о проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Орла по телефону (4862) 43-22-12 и в ЕДДС по районам:

Советский район (4862) 43-04-33;

Заводской район (4862) 73-54-80;

Железнодорожный район (4862) 54-45-75;

Северный район (4862) 33-16-20.

Кроме того, на приём обращений граждан работают аккаунты администрации Орла в социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Одноклассники». Также можно обратиться к мэру Орла Юрию Парахину в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм».


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