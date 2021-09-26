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12:49, 26 сентября 2021 года В Орле проходит «Кубок Орла» по каратэ Всероссийские соревнования стартовали 25 сентября.





Орловской области стартовали Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Орла». За медали турнира сражаются около 1000 каратистов из 32 регионов России. Возраст участников — от 12 лет и старше. Сегодня – второй день соревнований.



Фото управления физической культуры и спорта Орловской области





Орловское Информбюро



