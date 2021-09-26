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13:14, 26 сентября 2021 года Команда орловских школьников заняла первое место на Всероссийской открытой Спартакиаде Турнир проходил в Орле.





На минувшей неделе в Орле проходили спортивные соревнования Всероссийской открытой Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.



В турнире приняли участие команды Краснодарского края, Республики Алтай, Ленинградской, Белгородской, Челябинской и Орловской областей.



Лучший результат в общекомандном зачёте показали школьники Орловской области.



В активе наших спортсменов первые места в волейболе, лёгкой атлетике и футболе. Второе место заняла команда Республики Алтай, третье – юные спортсмены из Краснодарского края.



Соревнования проводились в рамках Плана основных мероприятий Десятилетия детства, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото сайта администрации Орловской области







Орловское Информбюро



