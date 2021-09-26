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13:53, 26 сентября 2021 года

Любителей северной ходьбы приглашают на открытую тренировку

Тренировка пройдёт в парке Победы города Орла.


27 сентября на территории парка Победы пройдёт открытая тренировка в рамках проекта «Северная ходьба - новый образ жизни». На открытую тренировку приглашаются все желающие со своим инвентарем. Начало в 12:00.

2 октября, во Всемирный день ходьбы, состоятся региональные соревнования.

Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», сообщает информационный портал Орловской области.


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