Любителей северной ходьбы приглашают на открытую тренировку

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13:53, 26 сентября 2021 года
Любителей северной ходьбы приглашают на открытую тренировкуТренировка пройдёт в парке Победы города Орла.
27 сентября на территории парка Победы пройдёт открытая тренировка в рамках проекта «Северная ходьба - новый образ жизни». На открытую тренировку приглашаются все желающие со своим инвентарем. Начало в 12:00.
2 октября, во Всемирный день ходьбы, состоятся региональные соревнования.
Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография», сообщает информационный портал Орловской области.
Орловское Информбюро