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9:31, 27 сентября 2021 года Москва выделит Орловщине около 200 миллионов рублей на школьное строительство Большая часть этой суммы будет выделена в 2023 году.





Распоряжением Кабмина РФ в течение ближайших двух лет Орловская область получит около 200 миллионов рублей на строительство школ. В 2022 году из федеральной казны региону выделят 54,3 миллиона. В 2023 году финансирование составит 144,8 миллиона.



Также деньги на строительство школ будут привлекаться из регионального бюджета. К финансированию строек планируют подключить частных инвесторов, – сообщает сайт областного правительства.





Артём Ежаков



