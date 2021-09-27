Москва выделит Орловщине около 200 миллионов рублей на школьное строительство

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9:31, 27 сентября 2021 года
Москва выделит Орловщине около 200 миллионов рублей на школьное строительствоБольшая часть этой суммы будет выделена в 2023 году.
Распоряжением Кабмина РФ в течение ближайших двух лет Орловская область получит около 200 миллионов рублей на строительство школ. В 2022 году из федеральной казны региону выделят 54,3 миллиона. В 2023 году финансирование составит 144,8 миллиона.
Также деньги на строительство школ будут привлекаться из регионального бюджета. К финансированию строек планируют подключить частных инвесторов, – сообщает сайт областного правительства.
Артём Ежаков