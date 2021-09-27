Главная » Новости



10:00, 27 сентября 2021 года В Новосиле представили план благоустройства «Васильковой гавани» Проект стоимостью в 50 миллионов рублей планируют выполнять с 2022 по 2023 год.





Правительство Орловской области представило план благоустройства «Васильковой гавани». Напомним, что проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получит федеральное финансирование в размере 50 миллионов рублей. Работы планируют выполнять с 2022 по 2023 год, – сообщает региональный информационный портал.



В рамках проекта исторический и деловой центр Новосиля свяжут с берегом реки Зуши единым пространством. Между ним и Городским сквером проляжет историческая дорога «Тропа времен» с новыми функциональными динамичными зонами. Спуском к гавани послужит лестница василькового цвета со смотровыми площадками. Причал, к которому она ведет, будет оформлен в виде височного кольца вятичей, найденного неподалеку во время археологических раскопок.



Также в рамках проекта предусмотрена установка информационных стендов с историей Новосиля и арт-объекта родной для города «Чернышенской игрушки». Не забудут и о благоустройстве городского пляжа. Находящийся здесь «Байдарочный порт» планируют развивать и дальше.



Помимо этого, проектом предусмотрено создание зоны барбекю, арт-резиденции, зоны активного досуга, и благоустройство Аллеи Славы.









Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



