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10:00, 27 сентября 2021 года

В Новосиле представили план благоустройства «Васильковой гавани»

Проект стоимостью в 50 миллионов рублей планируют выполнять с 2022 по 2023 год.


Правительство Орловской области представило план благоустройства «Васильковой гавани». Напомним, что проект победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды и получит федеральное финансирование в размере 50 миллионов рублей. Работы планируют выполнять с 2022 по 2023 год, – сообщает региональный информационный портал.

В рамках проекта исторический и деловой центр Новосиля свяжут с берегом реки Зуши единым пространством. Между ним и Городским сквером проляжет историческая дорога «Тропа времен» с новыми функциональными динамичными зонами. Спуском к гавани послужит лестница василькового цвета со смотровыми площадками. Причал, к которому она ведет, будет оформлен в виде височного кольца вятичей, найденного неподалеку во время археологических раскопок.

Также в рамках проекта предусмотрена установка информационных стендов с историей Новосиля и арт-объекта родной для города «Чернышенской игрушки». Не забудут и о благоустройстве городского пляжа. Находящийся здесь «Байдарочный порт» планируют развивать и дальше.

Помимо этого, проектом предусмотрено создание зоны барбекю, арт-резиденции, зоны активного досуга, и благоустройство Аллеи Славы.



 

Фото пресс-службы правительства Орловской области


Артём Ежаков
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