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10:20, 27 сентября 2021 года В Орле в сгоревшем автобусе нашли тело мужчины Сегодня ночью на Карачевском шоссе пожарные тушили объятый пламенем «ПАЗ».





27 сентября в 3:31 ночи пожарные из 5-й ПСЧ отправились тушить возгорание в автобусе «ПАЗ» на Карачевском шоссе. К прибытию огнеборцев транспорт уже полностью охватило пламя. В салоне автобуса спасатели обнаружили мужской труп. Огонь успел полностью уничтожить «ПАЗ». Причины случившегося и степень ущерба выясняют специалисты.



За минувшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 24 раза, из них 9 выездов пришлись на ликвидацию возгораний, а 15 касались различных происшествий и помощи населению.





Артём Ежаков



