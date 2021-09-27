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10:27, 27 сентября 2021 года

Сегодня премьера на телеканале «Россия»!

Анастасия Панина, Иван Оганесян и Елена Коренева - в детективной мелодраме «Шуша».


27 сентября в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера многосерийной детективной мелодрамы «Шуша», главные роли в которой исполнили Анастасия Панина, Иван Оганесян и Елена Коренева.

Эксперт-криминалист Александра Ладынина (Анастасия Панина) способна раскрыть любое преступление в одиночку. На первом месте у Ладыниной только работа – сослуживцы ее ценят, уважают и немного побаиваются. На личной жизни она давно поставила крест: Александра никогда не была замужем, живет вместе с мамой-математиком (Елена Коренева) и помогает ей воспитывать 13-летнего брата-непоседу. Но все меняется с появлением нового начальника убойного отдела Ильи Власова (Иван Оганесян), который знает не только детское прозвище Александры – Шуша, но и многое, о чем другие не догадываются…

Судьбы главных героев сериала «Шуша» Ладыниной и Власова переплетены с раннего детства (они ходили в один детский сад), поэтому в разные периоды жизни их играли сначала совсем юные Макар Рыжков и Кира Подольская, а в подростковом возрасте в ролях Шуши и Власова были задействованы Вероника Лукьяненко и Данил Каменский.

Производство кинокомпании Star Media
Продюсеры: Артём Доллежаль, Влад Ряшин
Автор сценария: Алёна Купцова
Режиссер-постановщик: Александр Буденный

Оператор-постановщик: Юрий Дунай
Художник-постановщик: Александр Гринько
Художник по костюмам: Александр Дмитриев
Художник по гриму: Виктория Верещак
Композиторы: Владимир Крипак, Руслан Дороганич, Максим Величко

Премьера детективной мелодрамы «Шуша» состоится в эфире телеканала «Россия» 27 сентября в 21:20.


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