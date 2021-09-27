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10:40, 27 сентября 2021 года Две орловские школы и детский дом получат деньги для оплаты коммуналки, питания и медикаментов Распоряжение областного правительства уже подписано губернатором.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал распоряжение регионального правительства о выделении допфинансирования общеобразовательным учреждениям. Деньги направлены для оплаты коммунальных услуг, питания и медикаментов. Всего выделено 7 миллионов рублей. Более 1,6 миллиона из общей суммы получат Мценский детдом для детей-сирот дошкольного возраста (578 тысяч рублей), Крутовская общеобразовательная школа-интернат для детей с ОВЗ (более 1 миллиона), а также Орловская общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ (35 тысяч), – сообщает сайт регионального правительства.





Артём Ежаков



