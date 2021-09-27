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10:37, 27 сентября 2021 года

Звезда в эфире: в ближайший месяц возможны помехи на телеэкранах из-за солнечного излучения

С 27 сентября в небе над Орловской областью начинается интерференция — явление, при котором радиоволны Солнца могут перебивать телесигнал. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ скорее всего не заметят изменений в качестве изображения. В ряде случаев изображение может рассыпаться или пропадать.


Как любая звезда, Солнце излучает энергию в видимой световой части спектра и в виде радиоволн. Интерференция возникает, когда Солнце встает ровно позади спутников связи. Когда Солнце, приемная антенна ретранслятора и спутник, на который она наведена, оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника затрудняется. Сигналы спутника перекрываются более мощными шумами Солнца. Расположение светила на прямой линии со спутником связи и ретранслятором длится несколько минут. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси спутник связи уходит из-под «солнечной засветки».

Во время интерференции возможно периодическое кратковременное «замерзание» картинки на экранах телевизоров, распад ее на пиксели, полное пропадание.

В Орловской области кратковременные прерывания сигнала могут наблюдаться вплоть до 21 октября с 10:51 до 12:41. Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 12 минуты.

Раньше солнечная засветка создавала серьезные помехи при приеме телепрограмм в аналоговом формате. Цифровые технологии трансляции позволили свести к минимуму воздействие интерференции.

График возможных перерывов трансляции теле- и радиопрограмм в каждом населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения телерадиоканалов» и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке «Вещание» в мобильном приложении «Телегид».


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