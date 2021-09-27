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13:30, 27 сентября 2021 года

В Орле состоялся турнир по мини-футболу среди женских команд памяти тренера Игоря Химушкина

Этот специалист стоял у истоков создания женской команды Орловского государственного университета и был творцом главных ее успехов.


Традиционный предсезонный турнир среди женских мини-футбольных команд в этом году было решено посвятить памяти тренера Игоря Химушкина. Именно он стал одним из основателей женской сборной ОГУ им. Тургенева. Под его руководством девушки в 2014 году стали серебряными призерами Европейских студенческих игр.


 

В турнире приняли участие девять женских команд. Хозяйки площади были представлены тремя составами. Открыть игровой сезон в Орёл также приехали команды из Калуги, Брянска, Тулы и Воронежа. По итогам двух соревновательных дней лучшей командой оказалась первая сборная ОГУ. Серебро завоевала «Калужаночка», бронза – у брянского коллектива «Драйв32». На четверой позиции остановилась команда «Легион 57», в которой были собраны девушки, игравшие под руководством Игоря Химушкина. Пятым стал коллектив «ОрелГУ-Русичи», представленный самими юными футболистками, занимающимися в структуре клуба.

Фото ЖФК «ОрелГУ-КПРФ»




Анастасия Дорохова
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