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11:06, 27 сентября 2021 года

В Орле проводятся противопожарные рейды

В зоне внимания сотрудников полиции и МЧС – ветхие дома и люди из группы риска.


С приходом холодного времени сотрудники МЧС и полицейские идут в гости, чтобы напомнить правила использования отопительных приборов. В зоне внимания – ветхие дома и люди из группы риска. Граждан, попавших под пристальное внимание ведомств, приходится посещать регулярно. Их способ вести хозяйство может угрожать безопасности не только им, но и соседям.

Всем, кого посетили спасатели и полицейские, были вручены памятки о соблюдении противопожарных правил. Людям объяснили, что нужно предпринять в случае неисправной проводки или обогревателя, вышедшего из строя, напомнили также об опасности курения в постели.


Всеволод Трифонов при содействии пресс-службы МЧС
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