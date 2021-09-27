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11:06, 27 сентября 2021 года В Орле проводятся противопожарные рейды В зоне внимания сотрудников полиции и МЧС – ветхие дома и люди из группы риска.





С приходом холодного времени сотрудники МЧС и полицейские идут в гости, чтобы напомнить правила использования отопительных приборов. В зоне внимания – ветхие дома и люди из группы риска. Граждан, попавших под пристальное внимание ведомств, приходится посещать регулярно. Их способ вести хозяйство может угрожать безопасности не только им, но и соседям.



Всем, кого посетили спасатели и полицейские, были вручены памятки о соблюдении противопожарных правил. Людям объяснили, что нужно предпринять в случае неисправной проводки или обогревателя, вышедшего из строя, напомнили также об опасности курения в постели.





Всеволод Трифонов при содействии пресс-службы МЧС



