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14:30, 27 сентября 2021 года

Орловские хоккеисты успешно стартовали на групповом этапе Юниорской хоккейной лиги

Команда спортивной школы «Ледовое Поколение» в первом матче переиграла тамбовских спортсменов.


Орловские хоккеисты с победы начали групповой этап Юниорской хоккейной лиги. Команда спортшколы «Ледовое Поколение», составленная из игроков 2004 года рождения, встретилась на выезде с ХК «Сокол» из города Уварово Тамбовской области. Итог встречи – победа «орлов» со счетом 4:3. Следующий календарный матч нашей команды в Юниорской хоккейной лиге состоится в Орле 30 сентября в 10:00 на льду арены на Наугорском шоссе. Соперник – ХК «Тамбов».

Фото ОАУ ОО «СШ «Ледовое поколение»


Анастасия Дорохова
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