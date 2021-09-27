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11:13, 27 сентября 2021 года

Орловские школьники стали участниками просветительского марафона «Новое Знание»

О профессии военного врача учащимся орловского лицея № 1 рассказал Александр Хрипушин.


В просветительском челлендже «Поделись своим знанием», который организовал ОНФ в рамках просветительского марафона «Новое Знание» приняли участие учащиеся лицея № 1 города Орла. На встречу со школьниками пришёл военный врач Александр Хрипушин. Он рассказал о своём пути в профессию и дал советы тем, кто собирается после школы идти в медицину.

Александр Хрипушин, военный врач, эксперт ОНФ в Орловской области: «Пандемия показала, что не хватает специалистов. А где брать специалистов? Из школы. Надо популяризовать нашу профессию».

Антон Гомозов, директор лицея №1 г. Орла: «Традиционно в школе преподаются дисциплины, которые формируют именно образовательный потенциал каждого школьника, реализуют его. А именно эти уроки должны подготовить ту самую личность, которую мы хотим видеть на выходе, и чем больше живых примером будет перед глазами наших ребят, тем больше эффект мы получим».

Известные люди Орловщины теперь регулярно будут приходить в школы, чтобы поделиться своим знанием с подрастающим поколением.


Анна Вайсергисер
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