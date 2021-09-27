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11:30, 27 сентября 2021 года В Орле продолжится мобильная вакцинация от COVID-19 Мэрия опубликовала график работы передвижных прививочных пунктов с 27 сентября по 3 октября включительно.





В Орле с 27 сентября по 3 октября включительно организована мобильная вакцинация от COVID-19. Места расположения передвижных пунктов и графики работ в будние дни представлены ниже:



• 27 сентября, ул. Московская, д. 67 («Европа», с 12:00 до 19:00); Кромское шоссе, д. 4 («ГРИНН», 1 этаж, с 12:00 до 19:00);

• 28 сентября, ул. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 12:00 до 19:00); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 12:00 до 19:00);

• 29 сентября, ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00), ул. Московская, д. 67 («Европа», с 12:00 до 19:00); Кромское шоссе, д. 4 («ГРИНН», 1 этаж, с 12:00 до 19:00);

• 30 сентября, ул. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 12:00 до 19:00); ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж, с 12:00 до 19:00);

• 1 октября, ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00), ул. Московская, д. 67 («Европа», с 12:00 до 19:00); Кромское шоссе, д. 4 («ГРИНН», 1 этаж, с 12:00 до 19:00).



Время и адреса приема в выходные дни:



• 2 октября, ул. Московская, д. 67 («Европа»); ул. Автовокзальная, д.1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 3 октября, ул. Тургенева, д. 42 («Водолей», с 9:00 до 16:00).



Перед процедурой пациентов осматривает врач.





Артём Ежаков



