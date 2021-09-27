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11:46, 27 сентября 2021 года Под Орлом в опрокинувшейся иномарке погиб 25-летний парень 20-летняя пассажирка получила травмы.





25 сентября в 14:30 на 73-м километре автодороги Залегощь – Хомутово – Верховье – Красная Заря 25-летний водитель Hyundai Solaris потерял управление машиной и съехал в кювет, где машина опрокинулась. Парень погиб на месте ДТП. Его 20-летняя пассажирка получила травмы, – сообщили в областном УГИБДД.



За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили травмы, 1 погиб.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



