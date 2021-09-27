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12:07, 27 сентября 2021 года

На Орловщине завершается подготовка зимней спецтехники

Также продолжается работа по созданию запаса реагентов.


В Орловской области к зимнему периоду готова 241 единица спецтехники, или 84% от всего автопарка. Об этом было доложено главой регионального департамента дорожного хозяйства Алексеем Субботиным на аппаратном совещании. Также подготовлены базы и теплые боксы, а под Орлом создана новая удобная база хранения песка. Последнего уже запасено чуть больше половины.

Круглосуточная диспетчерская служба центра управления производством начнёт работу 1 ноября или раньше, если того потребует погода. В её ведении 23 поста дорожного контроля метеосистемы, с их помощью контролируется состояние дорожного покрытия. Вся информация передаётся нужным органам, – сообщили в областном правительстве.


Артём Ежаков
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