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12:07, 27 сентября 2021 года На Орловщине завершается подготовка зимней спецтехники Также продолжается работа по созданию запаса реагентов.





В Орловской области к зимнему периоду готова 241 единица спецтехники, или 84% от всего автопарка. Об этом было доложено главой регионального департамента дорожного хозяйства Алексеем Субботиным на аппаратном совещании. Также подготовлены базы и теплые боксы, а под Орлом создана новая удобная база хранения песка. Последнего уже запасено чуть больше половины.



Круглосуточная диспетчерская служба центра управления производством начнёт работу 1 ноября или раньше, если того потребует погода. В её ведении 23 поста дорожного контроля метеосистемы, с их помощью контролируется состояние дорожного покрытия. Вся информация передаётся нужным органам, – сообщили в областном правительстве.





Артём Ежаков



