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12:34, 27 сентября 2021 года

В Орле состоялась «Золотая осень»

На соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья приехали участники из разных районов Орловщины.


В Орле, в спорткомплексе «Южный» прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проверить себя можно было в нескольких видах спорта. Холодная погода не помешала участникам соревноваться и общаться.

Елена Сухоленцева, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Единая страна - доступная среда»: «Это мероприятие для них, прежде всего, как средство общения, как средство реабилитации. Они здесь встречаются, обмениваются мнениями, намечают планы на будущее. Все результаты, которые они получат, - вторичны. А первично - общение и взаимодействие».

Дартс, кольцеброс, метание шайбы в лунки, перенос мяча на ракетке, бросок мяча в корзину – каждый мог выбрать испытание по силам. К снарядам подходили не только любители, но и люди с большим спортивным прошлым.

Владимир Косьмин, руководитель команды «Надежда» (г. Мценск): «Норматив мастера спорта Советского Союза я выполнил в армейском многоборье, когда занимался легкой атлетикой - тренировался у Бориса Михайловича Павленко, именем которого сейчас назван центр реабилитации».

Были среди участников спортивного праздника и призёры недавних соревнований. В начале сентября в Евпатории состоялся фестиваль «Пара-Крым». Он для орловцев оказался успешным – второй год наша команда завоёвывает бронзовые медали. Один из участников фестиваля – теннисист Евгений Тавров – на слёте выступал в качестве судьи. В Крыму - выходил на беговую дорожку.

Евгений Тавров, бронзовый призёр фестиваля «Пара-Крым» (2021 г.): «Для меня новая дисциплина - бег. Я бежал в кроссовках, люди бежали в шиповках, в костюмах специальных. А я вообще первый раз на соревнованиях 100 метров бежал. И среди 34 человек я занял первое место».

В каждом из пяти испытаний «Золотой осени» выявили победителей – для них организаторы подготовили подарки. Спортивные состязания для людей с ограниченными возможностями здоровья продолжатся в декабре.


Анастасия Дорохова
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