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12:39, 27 сентября 2021 года

На Орловщине стоимость 24 социально-значимых продовольственных товаров оценивается в четыре тысячи рублей

В Орловской области на аппаратном совещании правительства назвали итоги месячного мониторинга стоимости продуктов.


На Орловщине 14 социально значимых продуктов выросли в цене в диапазоне от 1% до 6%. Это пшеничная мука (+0,07%), рыба мороженая неразделанная (+0,69%), курица, охлаждённая и мороженая (1,04%), яйца куриные (1,11%), хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки (1,14%), говядина (1,22%), чай чёрный байховый (1,66%), свинина (2,13%), крупа гречневая (2,22%), масло сливочное (2,34%), сахарный песок (2,7%), пшено (3,62%), баранина (4,53%), соль поваренная (5,58%).

Незначительно упали в цене рис шлифованный, молоко питьевое цельное пастеризованное, масло подсолнечное и вермишель. Также отмечено сезонное снижение стоимости овощей.

Средние розничные цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов не изменились. К слову, Орловщина занимает 2 место в ЦФО по наименьшей средней розничной стоимости пшена, хлеба и хлебобулочных изделий.

В целом, ажиотажного спроса на продовольственные товары в регионе не наблюдается. Как было заявлено на совещании, цена на 21 социально-значимый продукт в областных сетевых магазинах составляет 2 211 рублей, что на 30 % или 660 рублей дешевле среднестатистических цен Орёлстата.

Набор из 24 социально-значимых товаров вырос в цене на 53 рубля и сейчас оценивается в 4 034 рубля, – сообщили в областном правительстве.


Артём Ежаков
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