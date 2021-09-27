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14:30, 27 сентября 2021 года 147 орловцев накануне выздоровели от COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлен 124 случая заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 45 704).



Накануне выписано 147 орловцев (всего – 42 950). От последствий болезни скончалось 1 010 жителей региона (+2 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 22 236 (всего – 7 443 149), число выздоровевших – 13 513 (всего – 6 618 117). Общее число летальных исходов – 204 679 (+779 случая за сутки).





Артём Ежаков



