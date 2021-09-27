понедельник 27.09.2021 18:04:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:51, 27 сентября 2021 года

Под Орлом открылся храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»

24 сентября митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил новый храм, а на следующий день провёл божественную литургию.


В подсобном хозяйстве «Орловский Колос» в Орловском районе 24 сентября Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил новый храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». В субботу, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, здесь прошло божественное богослужение.

Благодетелям храма были вручены епархиальные награды. Среди них – глава подсобного хозяйства «Орловский Колос» Геннадий Цурков. Он стал обладателем медали преподобного священномученика Кукши I степени.

Новому храму преподнесли в дар икону Божией Матери «Скоропослушница» из Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, написанную в 1901 году. Также сюда передана икона Божией Матери «Всецарица», доставленная из Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон, – сообщили в Орловской епархии.

Фото пресс-службы Орловской митрополии


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.