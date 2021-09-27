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12:51, 27 сентября 2021 года
Под Орлом открылся храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»24 сентября митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил новый храм, а на следующий день провёл божественную литургию.
В подсобном хозяйстве «Орловский Колос» в Орловском районе 24 сентября Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил новый храм в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». В субботу, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, здесь прошло божественное богослужение.
Благодетелям храма были вручены епархиальные награды. Среди них – глава подсобного хозяйства «Орловский Колос» Геннадий Цурков. Он стал обладателем медали преподобного священномученика Кукши I степени.
Новому храму преподнесли в дар икону Божией Матери «Скоропослушница» из Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, написанную в 1901 году. Также сюда передана икона Божией Матери «Всецарица», доставленная из Ватопедского монастыря на Святой Горе Афон, – сообщили в Орловской епархии.
Фото пресс-службы Орловской митрополии
Артём Ежаков