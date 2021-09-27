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13:25, 27 сентября 2021 года

«Обыкновенное чудо» открыло новый сезон в «Свободном пространстве»

На открытии 45-го театрального сезона побывала корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.


В минувшую пятницу, 24 сентября, в орловском театре «Свободное пространство» открылся юбилейный, 45 сезон.

Пока собирались зрители, весёлые лицедеи на всех этажах и лестницах, выметали из театра скуку, безразличие, лень, грусть и всё, что не даёт возможности приобщиться к искусству Мельпомены.

После интермедии зрителям показали спектакль «Обыкновенное чудо». Спектакль – не премьерный, но именно им было решено открыть сезон.

Сергей Пузырёв, главный режиссёр театра «Свободное пространство»: «В жизни так много всяких тяжелых событий в последнее время происходит, что хотелось немного дать зрителям поверить, что возможны чудеса».

Эта пьеса, возможно, как никакая другая, умеет рассказать о любви. С волшебным сюжетом, волшебными персонажами, она, как старая любая сказка, - не стареет.

Самым главным для режиссёра и актёров в этой постановке было желание уйти от знаменитой киноверсии. Насколько этот вариант истории понравится зрителям, покажет новый сезон.

Сохранены идея и задача пьесы - напомнить человеку об удивительной силе любви, вдохновить не сдаваться в собственных поисках.

Сюжет этой сказки всем хорошо известен но, тем не менее, рассказанный ещё один раз, он не теряет своего очарования. Любовь, та, что способна изменить самый плачевный и грустный сценарий, должна быть всегда и случаться с регулярностью обыкновенного чуда.


Эва Стасюлевич
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