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14:37, 27 сентября 2021 года ОГУ им. Тургенева получит федеральный грант в размере 100 миллионов рублей Университет попал в список участников программы господдержки «Приоритет 2030».





Орловский государственный университет имени Тургенева вошел в список участников программы господдержки «Приоритет 2030», – сообщает сайт вуза. Теперь ОГУ получит базовую часть гранта в размере 100 миллионов рублей.



Ранее для участия в программе на Орловщине был создан консорциум из ОГУ, ОГАУ, ОГИК, Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур и института ЗБК. Возглавил объединение ОГУ.



«Приоритет 2030» направлен на поддержку вузов, которые будут готовить востребованных специалистов для экономики страны, участвовать в проектах по развитию соцсферы, в целом повышать конкурентоспособность российской науки и образования. Орловские власти также надеются, что финансирование в рамках этого проекта позволит построить в областной столице многопрофильный студенческий кампус.





Артём Ежаков



