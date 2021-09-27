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15:34, 27 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Количество заразившихся коронавирусом – больше 120 в сутки. Преодолеть вирус поможет вакцинация.



- Орловские школьники стали участниками просветительского марафона «Новое Знание». О профессии военного врача учащимся лицея № 1 рассказал Александр Хрипушин.



- В регионе появится диспетчерская служба центра управления производством.



- Сезон в «Свободном пространстве» открыло «Обыкновенное чудо».



- Спасатели вновь искали грибников в орловских лесах.



- В Орле прошёл турнир для людей с ограниченными возможностями «Золотая осень».



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